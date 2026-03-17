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Les États-Unis déclarent que 10 % des agents de sécurité des aéroports n'ont pas travaillé dimanche en raison de la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 00:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a déclaré qu'un peu plus de 10 % des agents de sécurité des aéroports de l'Administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) ne se sont pas présentés au travail dimanche, alors que la fermeture partielle du gouvernement s'étend sur 30 jours et qu'aucune fin n'est en vue.

L'impasse au Congrès a contraint 50 000 agents de sécurité aéroportuaire à travailler sans salaire et a incité les directeurs généraux des plus grandes compagnies aériennes du pays à demander dimanche qu'il y soit mis fin rapidement, alors que les vacances de printemps battent leur plein.

En règle générale, environ 2 % des employés de la TSA se font porter pâle ou ne se présentent pas au travail. À Atlanta, New York JFK et Houston, le taux d'absentéisme est d'environ 20 % depuis le 14 février, date à laquelle le financement a expiré.

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