Les Etats-Unis condamnent l'arrestation de militants à Hong Kong

WASHINGTON, 19 avril (Reuters) - L'administration de Donald Trump a condamné samedi l'arrestation plus tôt dans la journée d'une quinzaine d'activistes pro-démocratie à Hong Kong, parmi lesquels des politiciens, relevant une "incohérence" par rapport aux engagements internationaux de la Chine. Il s'agit de la plus importante répression contre le mouvement pro-démocratie depuis le début, en juin dernier, des manifestations anti-gouvernementales dans l'ancienne colonie britannique. "Les Etats-Unis condamnent l'arrestation d'activistes pro-démocratie à Hong Kong", a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. "Pékin et ses représentants à Hong Kong continuent de prendre des mesures incohérentes avec les engagements pris" dans le cadre de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, a-t-il ajouté, citant la transparence, la règle de droit et les garanties devant assurer à la région administrative spéciale un "haut degré d'autonomie". En novembre dernier, Donald Trump a promulgué une loi soutenant les manifestants hongkongais, provoquant la colère de Pékin qui a alors prévenu qu'il pourrait prendre des "contre-mesures" si les Etats-Unis continuaient de s'immiscer dans les affaires domestiques de la Chine. La loi prévoit que le département d'Etat américain vérifie au moins une fois par an que Hong Kong dispose de suffisamment d'autonomie pour continuer à bénéficier d'un traitement commercial spécial de la part des Etats-Unis - une relation économique qui a permis à Hong Kong de devenir un pôle financier mondial. Elle menace aussi de sanctions pour toute violation des droits humains dans l'ancienne colonie britannique. Dans un communiqué distinct, samedi, l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice) a décrit ces arrestations comme "les dernières agressions en date contre la règle de droit et la liberté du peuple de Hong Kong". William Barr a estimé que ces arrestations et d'autres agissements "démontrent une nouvelle fois qu'on ne peut pas faire confiance au Parti communiste chinois". (Matt Spetalnick et Sarah Lynch; version française Jean Terzian)

