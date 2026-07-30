Les États-Unis concluent un contrat de 58,6 milliards de dollars portant sur des missiles Patriot, alors que les inquiétudes concernant l'état des stocks s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles, des données sur les emplois chez Lockheed et une description des armes dans les paragraphes 4 à 8) par Mike Stone

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin LMT.N un contrat d'une valeur pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars pour la production de missiles intercepteurs Patriot, a annoncé mercredi le Pentagone, alors que les conflits en Iran et en Ukraine mettent à rude épreuve les stocks d'armes américains.

Les États-Unis ont fourni de grandes quantités d’armes à leurs alliés tout en utilisant des munitions dans le cadre de leurs propres opérations militaires en Iran, ce qui suscite des inquiétudes quant aux stocks d’armes clés de défense aérienne et d’armes à guidage de précision. L'attribution de ce contrat à Lockheed transforme un précédent contrat d'un an d'une valeur de 4,7 milliards de dollars, attribué en avril, en un projet d'accord de sept ans, créant ainsi un plan d'approvisionnementpluriannuel pour les intercepteurs couvrant les exercices budgétaires 2026 à 2032, a indiqué l'armée de terre. Les négociateurs du Pentagone font pression sur les sous-traitants pour qu’ils accélèrent considérablement le rythme

, les accords de production provisoires conclus plus tôt cette année étant au cœur des efforts visant à augmenter la production de missiles. L’administration du président Donald Trump a également progressivement intensifié la pression sur les sous-traitants du secteur de la défense afin qu’ils privilégient la production plutôt que les distributions aux actionnaires. M. Trump a signé en janvier un décret visant à identifier les sous-traitants jugés peu performants dans l’exécution des contrats gouvernementaux tout en continuant à distribuer des bénéfices à leurs actionnaires.

Les dirigeants du secteur ont salué ces accords de production , mais ont précisé que le Congrès devait d’abord débloquer les fonds nécessaires avant que les entreprises puissent investir davantage dans les composants et les capacités de production.

Le sous-traitant de défense basé à Bethesda, dans le Maryland, a déclaré que ce financement lui permettrait de tripler sa capacité de production de PAC-3 MSE d’ici fin 2030 et d’augmenter de 50 % les effectifs de son usine de Camden, en Arkansas, passant de 1 200 à environ 1 850 personnes.

Lockheed Martin a indiqué qu’il investissait entre 8 et 9 milliards de dollars d’ici 2030 pour moderniser plus de 20 sites aux États-Unis, notamment de nouveaux centres de munitions en Alabama et en Arkansas.

Le PAC-3 MSE est un intercepteur de type “hit-to-kill” (destruction par impact) utilisé au sein du système de défense aérienne Patriot pour contrer les missiles balistiques, les missiles de croisière et les aéronefs. Le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, a estimé cette semaine que l’armée américaine disposait de moins de 1 000 intercepteurs Patriot et de moins de 250 intercepteurs THAAD — deux systèmes de défense aérienne clés. Ces deux systèmes ont récemment été largement utilisés au Moyen-Orient.