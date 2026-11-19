Le gouvernement américain avait été averti, dans un rapport qu’il avait commandé, des risques majeurs pour la sécurité nationale liés aux failles des réseaux de télécommunications du pays en 2022, soit deux ans avant l’opération de cyberespionnage de grande envergure liée à la Chine, connue sous le nom de Salt Typhoon.
Ce rapport, commandé par l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA), indiquait que les réseaux de télécommunications américains présentaient des “vulnérabilités structurelles majeures” et pouvaient être compromis depuis n’importe où dans le monde.
Les autorités américaines avaient déjà affirmé que des pirates informatiques ( link avaient ciblé neuf opérateurs de télécommunications, dont Verizon VZ.N , AT&T T.N , T-Mobile TMUS.O et Lumen, au cours de la campagne Salt Typhoon de 2024, et avaient dérobé des enregistrements audio de conversations téléphoniques ainsi qu’une importante partie des données relatives aux appels.
Ce rapport, rendu public dans le cadre d’une action en justice, a été examiné par Reuters.
Les détails de ce rapport ont été révélés pour la première fois jeudi par Bloomberg News.
Ce rapport, daté de juin 2022, décrivait l’infrastructure de télécommunications américaine comme se trouvant dans une “situation périlleuse et intenable”, et ajoutait que les interconnexions internationales pouvaient offrir aux attaquants un accès “de confiance”. “Le fait que les réseaux nationaux américains puissent être facilement compromis depuis n’importe où dans le monde n’est pas encore largement compris.”
Selon Bloomberg News, la CISA a empêché la publication de ce rapport pendant quatre ans et a résisté aux pressions du Congrès pour qu’il soit rendu public.
L’agence n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Ron Wyden, sénateur démocrate de l’Oregon, avait insisté l’année dernière pour que le rapport soit rendu public . Il avait déclaré dans un communiqué: “Le Congrès aurait eu largement le temps d’imposer des normes obligatoires de cybersécurité aux opérateurs téléphoniques, à temps pour empêcher les piratages de Salt Typhoon”, si le rapport avait été rendu public dès sa rédaction.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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