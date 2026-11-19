Les États-Unis avaient été avertis des risques liés à la sécurité des télécommunications plusieurs années avant l'opération « Salt Typhoon »

Le gouvernement américain avait été averti, dans un rapport qu’il avait commandé, des risques majeurs pour la sécurité nationale liés aux failles des réseaux de télécommunications du pays en 2022, soit deux ans avant l’opération de cyberespionnage de grande envergure liée à la Chine, connue sous le nom de Salt Typhoon.

Ce rapport, commandé par l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA), indiquait que les réseaux de télécommunications américains présentaient des “vulnérabilités structurelles majeures” et pouvaient être compromis depuis n’importe où dans le monde.

Les autorités américaines avaient déjà affirmé que des pirates informatiques ( link avaient ciblé neuf opérateurs de télécommunications, dont Verizon VZ.N , AT&T T.N , T-Mobile TMUS.O et Lumen, au cours de la campagne Salt Typhoon de 2024, et avaient dérobé des enregistrements audio de conversations téléphoniques ainsi qu’une importante partie des données relatives aux appels.

Ce rapport, rendu public dans le cadre d’une action en justice, a été examiné par Reuters.

Les détails de ce rapport ont été révélés pour la première fois jeudi par Bloomberg News.

Ce rapport, daté de juin 2022, décrivait l’infrastructure de télécommunications américaine comme se trouvant dans une “situation périlleuse et intenable”, et ajoutait que les interconnexions internationales pouvaient offrir aux attaquants un accès “de confiance”. “Le fait que les réseaux nationaux américains puissent être facilement compromis depuis n’importe où dans le monde n’est pas encore largement compris.”

Selon Bloomberg News, la CISA a empêché la publication de ce rapport pendant quatre ans et a résisté aux pressions du Congrès pour qu’il soit rendu public.

L’agence n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Ron Wyden, sénateur démocrate de l’Oregon, avait insisté l’année dernière pour que le rapport soit rendu public . Il avait déclaré dans un communiqué: “Le Congrès aurait eu largement le temps d’imposer des normes obligatoires de cybersécurité aux opérateurs téléphoniques, à temps pour empêcher les piratages de Salt Typhoon”, si le rapport avait été rendu public dès sa rédaction.