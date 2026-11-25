Les États-Unis autorisent SpaceX à déployer un million de satellites destinés à des centres de données spatiaux

La Commission fédérale des communications (FCC) autorise SpaceX SPCX.O d'Elon Musk à déployer une constellation d'un million de satellites destinés à des centres de données spatiaux, a annoncé mercredi l'agence.

Plus tôt cette année, SpaceX avait demandé l'autorisation de déployer jusqu'à un million de modules informatiques orbitaux destinés à traiter d'énormes quantités de données destinées à être utilisées sur Terre. La FCC a déclaré qu'elle approuvait la constellation « Starmind » de SpaceX afin de répondre à la demande en forte croissance en matière de calcul pour l'intelligence artificielle.

En vertu de cette licence, SpaceX doit commencer le déploiement au plus tard en novembre 2033 et déployer 10 % du nombre maximal — soit 100 000 — au plus tard en novembre 2035 et en déployer 50 % d’ici novembre 2038, a précisé la FCC.

L’approbation de cette demande permettra à SpaceX « d’être à l’avant-garde d’une technologie émergente qui renforce le leadership américain dans les domaines de l’espace et de l’intelligence artificielle », a ajouté la FCC.

Les centres de données constituent l’épine dorsale physique de l’intelligence artificielle et nécessitent d’énormes quantités d’énergie.

« En exploitant directement une énergie solaire quasi constante, avec des coûts d’exploitation et de maintenance réduits, ces satellites permettront de réaliser des gains transformateurs en termes de coûts et d’efficacité énergétique, tout en réduisant considérablement l’impact environnemental associé aux centres de données terrestres », a déclaré SpaceX à la FCC.

On ignore encore si SpaceX mettra en orbite un million de satellites, alors que seuls 17 000 satellites sont actuellement en orbite. Les opérateurs de satellites demandent parfois l’autorisation de déployer un nombre de satellites supérieur à celui qu’ils prévoient, afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité de conception.

SpaceX avait ainsi demandé l’autorisation de déployer 42 000 satellites Starlink avant de commencer le déploiement de ce système. Ce réseau en pleine expansion compte actuellement un peu plus de 11 000 satellites en orbite.

La demande de SpaceX mise fortement sur la réduction des coûts de Starship, la fusée réutilisable de nouvelle génération en cours de développement par l’entreprise, pour faciliter le déploiement des satellites.

Leo, la division satellite d’Amazon concurrente d’ AMZN.O , ainsi que d’autres acteurs, ont critiqué ce projet, estimant que SpaceX avait peu de chances de déployer tous ces satellites et que cela pourrait prendre des siècles. Le président de la FCC , Brendan Carr, a rejeté ces critiques en mars.

« Amazon devrait se concentrer sur la mise en ordre de ses propres affaires, avec ses propres lancements et sa propre constellation de satellites, plutôt que de s’inquiéter des autres acteurs qui, sur le terrain, lancent effectivement des satellites au rythme et à la cadence de SpaceX », a déclaré M. Carr.

La FCC a indiqué qu’elle approuvait également les demandes de SpaceX visant à renforcer son réseau optique en autorisant des communications supplémentaires.