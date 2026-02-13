Les États-Unis autorisent les grandes compagnies pétrolières à opérer largement au Venezuela, nouveaux investissements dans le secteur de l'énergie

Les grandes compagnies pétrolières ayant des bureaux au Venezuela obtiennent une licence générale

Nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz autorisés, mais subordonnés à l'obtention de permis distincts

Le plus grand assouplissement des sanctions depuis que les États-Unis ont capturé Maduro

Les redevances versées par les grandes compagnies pétrolières doivent passer par un fonds de dépôt contrôlé par les États-Unis

(Complément d'information sur les mesures prises à la suite de la réforme de la législation pétrolière vénézuélienne, paragraphe 8) par Timothy Gardner

Les États-Unis ont assoupli les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien vendredi, en délivrant deux licences générales qui permettent aux entreprises énergétiques mondiales d'exploiter des projets pétroliers et gaziers dans ce pays membre de l'OPEP et à d'autres entreprises de négocier des contrats afin d'attirer de nouveaux investissements.

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor a délivré une licence générale permettant à Chevron CVX.N , BP

BP.L , Eni ENI.MI , Shell SHEL.L et Repsol REP.MC de mener des opérations pétrolières et gazières au Venezuela. Ces sociétés ont encore des bureaux dans le pays et des participations dans des projets, et comptent parmi les principaux partenaires de la société d'État PDVSA.

L'autorisation accordée aux grandes compagnies pétrolières exige que le paiement des redevances et des taxes vénézuéliennes soit effectué par l'intermédiaire du Foreign Government Deposit Fund, contrôlé par les États-Unis.

L'autre licence permet aux entreprises du monde entier de conclure des contrats avec PDVSA pour de nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz vénézuéliens. Ces contrats sont subordonnés à l'obtention d'autorisations distinctes de l'OFAC.

L'autorisation ne permet pas les transactions avec des entreprises russes, iraniennes ou chinoises, ni avec des entités détenues ou contrôlées par des coentreprises avec des ressortissants de ces pays.

Il s'agit du plus important assouplissement des sanctions imposées au Venezuela depuis que les forces américaines ont capturé et destitué le président Nicolas Maduro le mois dernier.

RÉFORME DE LA LOI SUR LE PÉTROLE

Les licences américaines font suite à une vaste réforme de la principale loi pétrolière vénézuélienne approuvée le mois dernier, qui accorde l'autonomie aux producteurs étrangers de pétrole et de gaz pour exploiter, exporter et encaisser le produit des ventes dans le cadre de coentreprises existantes avec PDVSA ou d'un nouveau modèle de contrat de partage de la production.

Les États-Unis appliquent des sanctions au Venezuela depuis 2019, lorsque le président Donald Trump les a imposées au cours de son premier mandat.

Trump cherche maintenant à obtenir 100 milliards de dollars d'investissements de la part des entreprises énergétiques dans le secteur pétrolier et gazier du Venezuela. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright , a déclaré jeudi, lors de son deuxième jour de voyage au Venezuela, que les ventes de pétrole du pays depuis la capture de Maduro ont atteint 1 milliard de dollars et atteindraient encore 5 milliards de dollars dans les mois à venir.

M. Wright a déclaré que les États-Unis contrôleraient le produit de ces ventes jusqu'à ce que le Venezuela mette en place un "gouvernement représentatif".

Depuis le mois dernier, le Trésor a délivré plusieurs autres licences générales pour faciliter les exportations, le stockage, les importations et les ventes de pétrole en provenance du Venezuela. Il a également autorisé la fourniture de biens, de technologies, de logiciels ou de services américains pour l'exploration, le développement ou la production de pétrole et de gaz au Venezuela.

Le gouvernement vénézuélien a exproprié des actifs d'Exxon Mobil XOM.N et de ConocoPhillips COP.N en 2007, sous la présidence d'Hugo Chavez. L'administration Trump tente d'inciter ces entreprises à investir également au Venezuela. Lors d'une réunion à la Maison Blanche avec M. Trump le mois dernier, le directeur général d'Exxon Mobil, Darren Woods, a déclaré que le Venezuela était "ininvestissable" pour le moment."

M. Wright a déclaré jeudi qu'Exxon, qui n'a plus de bureau au Venezuela, était en pourparlers avec le gouvernement de ce pays et recueillait des données sur le secteur pétrolier. Exxon n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.