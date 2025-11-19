 Aller au contenu principal
Les États-Unis autorisent l'exportation de semi-conducteurs américains avancés vers des entreprises saoudiennes et émiriennes
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 23:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain du commerce a déclaré mercredi qu'il avait autorisé l'exportation de semi-conducteurs américains avancés - l'équivalent de 35 000 puces Blackwell de NVIDIA NVDA.O - vers deux entreprises d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Il s'agit de G42, une entreprise publique d'IA basée à Abou Dhabi, et de Humain, une entreprise d'IA soutenue par le gouvernement saoudien.

"Les deux entreprises ont reçu l'autorisation d'acheter l'équivalent de 35 000 puces Nvidia Blackwell (GB300s)", a déclaré le ministère du commerce dans un communiqué.

