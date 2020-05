Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats-Unis attribuent à l'EI l'attaque contre un hôpital de Kaboul Reuters • 15/05/2020 à 02:19









WASHINGTON, 15 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont déterminé qu'une branche régionale du groupe Etat islamique (EI) avait mené les deux attaques survenues mardi en Afghanistan, dont l'une contre un hôpital de la capitale Kaboul qui a tué au moins 16 personnes dont deux nouveaux-nés, a déclaré jeudi l'émissaire spécial américain pour l'Afghanistan. S'exprimant via Twitter, Zalmay Khalilzad a déclaré que les Afghans ne devaient pas "tomber dans le piège" tendu par l'EI mais plutôt faire front ensemble face à cette menace et "saisir une opportunité de paix historique". Les insurgés taliban, que les Etats-Unis tentent d'impliquer dans des négociations de paix avec le gouvernement afghan, ont rejeté toute responsabilité dans les deux attaques. D'après le SITE Intel Group, un organisme américain qui suit l'activité de l'extrémisme islamiste, la branche régionale de l'EI a revendiqué l'attentat suicide dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays, qui a fait 24 morts et 68 blessés. L'attaque contre l'hôpital de Kaboul, au sein duquel l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) s'occupe d'une maternité, n'a pas été revendiquée. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

