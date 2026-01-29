Les États-Unis assouplissent les sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a assoupli jeudi certaines sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne alors qu'elle cherche à accroître la production dans ce pays après que les forces américaines ont chassé le président du pays sud-américain, Nicolas Maduro, le 3 janvier.

Le Trésor américain a délivré une licence générale autorisant les transactions impliquant le gouvernement vénézuélien et la compagnie pétrolière nationale PDVSA qui sont "normalement accessoires et nécessaires au levage, à l'exportation, à la réexportation, à la vente, à la revente, à l'approvisionnement, au stockage, à la commercialisation, à l'achat, à la livraison ou au transport de pétrole d'origine vénézuélienne, y compris le raffinage de ce pétrole, par une entité américaine établie."

La décision de délivrer une licence générale marque un changement par rapport au plan précédent qui consistait à accorder des exemptions individuelles aux sanctions pour les entreprises cherchant à faire des affaires dans le pays.

À la suite de la capture de Maduro par les États-Unis, les responsables américains ont déclaré que Washington assouplirait les sanctions imposées à l'industrie énergétique vénézuélienne.

L'administration du président Donald Trump poursuit un ambitieux plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour l'industrie pétrolière du pays, et a l'intention de gérer les ventes de pétrole "indéfiniment."

Dans le cadre de cet effort, les États-Unis et Caracas ont conclu un premier accord de 2 milliards de dollars en janvier pour exporter du pétrole brut vénézuélien, y compris vers les raffineurs américains.

Les producteurs de pétrole Chevron CVX.N , Repsol REP.MC et ENI ENI.MI , le raffineur Reliance Industries RELI.NS et certains prestataires de services pétroliers américains ont demandé des licences ces dernières semaines pour augmenter la production ou les exportations du membre de l'OPEP.

Ces entreprises sont des partenaires et des clients de la compagnie pétrolière nationale PDVSA.

Le grand nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé les progrès sur les plans d'expansion des exportations et d'accélération des investissements au Venezuela, ont déclaré deux sources cette semaine.