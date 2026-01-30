Les États-Unis assouplissent certaines sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une licence américaine générale allège certaines sanctions sur le pétrole vénézuélien

N'allège pas les mesures sur la production de brut vénézuélien

Représente un changement par rapport à la délivrance de licences individuelles

Les transactions avec des entités à Cuba ne sont pas autorisées

L'administration Trump a assoupli jeudi certaines sanctions sur l'industrie pétrolière du Venezuela afin d'encourager les investissements américains, après que les forces américaines ont chassé le président du pays sud-américain, Nicolas Maduro, au début du mois.

Le Trésor américain a autorisé les transactions impliquant le gouvernement du Venezuela et la compagnie pétrolière nationale PDVSA en ce qui concerne "le levage, l'exportation, la réexportation, la vente, la revente, l'approvisionnement, le stockage, la commercialisation, l'achat, la livraison ou le transport de pétrole d'origine vénézuélienne, y compris le raffinage de ce pétrole, par une entité américaine établie."

L'autorisation, connue sous le nom de licence générale, n'incluait pas la levée des sanctions sur la production de pétrole vénézuélien. Un responsable de la Maison Blanche a confirmé que la mesure maintenait les sanctions sur la production de brut vénézuélien, ajoutant qu'elle "faciliterait l'écoulement des produits existants" et qu'il y aurait bientôt d'autres annonces sur l'assouplissement des sanctions.

Cette mesure pourrait débloquer des milliards de dollars de nouveaux investissements américains dans le secteur énergétique paralysé du Venezuela, mais elle exclut les entreprises de pays rivaux comme la Chine et la Russie, ce qui témoigne d'une approche "America First" (l'Amérique d'abord) de la reconstruction du pays.

L'assouplissement de certaines sanctions marque un changement prononcé par rapport à la stratégie précédente qui consistait à accorder des exemptions individuelles.

Au cours de la première administration du président Donald Trump, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a désigné l'ensemble du secteur énergétique du Venezuela comme étant soumis aux sanctions américaines en 2019 après la première réélection de Maduro, ce que Washington n'a pas reconnu.

La licence n'autorise aucune condition de paiement qui ne soit pas commercialement raisonnable, qui implique des échanges de dettes ou des paiements en or, ou qui soit libellée en monnaie numérique.

La licence exclut toute transaction impliquant des personnes ou des entités situées ou contrôlées par la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et Cuba. Elle exclut également les transactions impliquant des navires bloqués et des entités "organisées en vertu des lois du Venezuela ou des États-Unis qui sont détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par une personne située en République populaire de Chine ou organisée en vertu des lois de ce pays, ou dans le cadre d'une coentreprise avec une telle personne."

L'AMÉRIQUE D'ABORD

Les producteurs de pétrole Chevron CVX.N , Repsol

REP.MC et ENI ENI.MI , le raffineur Reliance Industries RELI.NS et certains prestataires de services pétroliers américains ont demandé des licences ces dernières semaines pour augmenter la production ou les exportations du membre de l'OPEP. Ces entreprises sont des partenaires et des clients de PDVSA.

Jeremy Paner, avocat chez Hughes Hubbard & Reed et ancien enquêteur sur les sanctions de l'OFAC, a déclaré que l'autorisation était large dans le sens où elle permettait de nombreuses opérations, notamment le raffinage, le transport et le "levage" du pétrole vénézuélien.

Mais il a ajouté que le champ d'application est étroit en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux entreprises américaines.

Kevin Book, analyste chez ClearView Energy Partners, a déclaré que l'autorisation pourrait apporter de la clarté aux entreprises américaines qui envisagent de nouveaux investissements, tout en maintenant la norme précédente d'examen au cas par cas pour les entités non américaines.

En bref, elle semble offrir un allègement des sanctions selon le principe "l'Amérique d'abord, les autres demandent"

Le grand nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé l'avancement des plans visant à accroître les exportations et à accélérer les investissements au Venezuela, ont déclaré deux sources cette semaine.

La nouvelle licence de l'OFAC est intervenue alors que les législateurs vénézuéliens ont approuvé jeudi une réforme édulcorée de la principale loi pétrolière du pays, qui devrait accorder une autonomie aux producteurs privés dans le cadre de coentreprises ou de nouveaux contrats pour exploiter leurs projets et commercialiser la production. Elle formalise également un modèle de partage de la production pétrolière introduit pour la première fois par Maduro et négocié avec des entreprises énergétiques peu connues ces dernières années.

À la suite de la capture de Maduro par les États-Unis, l'administration Trump poursuit un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour l'industrie pétrolière du pays et a l'intention de gérer les ventes de pétrole "indéfiniment". Cet effort s'appuie sur un accord initial de 2 milliards de dollars que Washington et Caracas ont conclu en janvier pour exporter du pétrole brut vénézuélien, y compris vers les raffineurs américains.

Francisco Monaldi, directeur du programme énergétique latino-américain à l'Institut Baker de l'université Rice à Houston, s'est demandé si l'exclusion de la production russe et chinoise n'empêcherait pas PDVSA d'exploiter ou de commercialiser le pétrole provenant de ces entreprises. Les entreprises avec ces pays produisent environ 22 % du pétrole, a-t-il dit.

"S'ils ne peuvent pas exporter le pétrole provenant de ces entreprises, c'est un gros problème."