Les États-Unis approuvent une vente potentielle de systèmes de roquettes d'artillerie à l'Albanie pour un montant de 210 millions de dollars

Le Département d'État américain a annoncé mardi avoir approuvé une vente potentielle de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 à l'Albanie, pour un coût estimé à 210 millions de dollars.

Le principal contractant pour cette vente est Lockheed Martin LMT.N , a précisé le Département d'État.