Les États-Unis approuvent une vente potentielle d'hélicoptères Black Hawk au Mexique pour un montant de 1,08 milliard de dollars

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Le Département d'État américain a annoncé vendredi avoir approuvé une vente potentielle d'hélicoptères UH-60M Black Hawk au Mexique, pour un montant estimé à 1,08 milliard de dollars.

Le principal contractant pour cette vente est Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin LMT.N , a précisé le Département d'État.