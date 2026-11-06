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Les États-Unis approuvent une vente potentielle d'hélicoptères Black Hawk au Mexique pour un montant de 1,08 milliard de dollars
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 22:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a annoncé vendredi avoir approuvé une vente potentielle d'hélicoptères UH-60M Black Hawk au Mexique, pour un montant estimé à 1,08 milliard de dollars.

Le principal contractant pour cette vente est Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin LMT.N , a précisé le Département d'État.

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