Les États-Unis approuvent les livraisons d'outils de fabrication de puces de Samsung à la Chine pour 2026, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter un contexte) par Hyunjoo Jin

Le gouvernement américain a accordé une licence annuelle à Samsung Electronics 005930.KS pour acheminer des équipements de fabrication de puces dans ses installations en Chine pour 2026, a déclaré mardi une personne familière avec le dossier. L'approbation est un soulagement temporaire pour l'entreprise sud-coréenne et fait suite à une décision américaine au début de l'année de révoquer les dérogations de licence accordées à certaines entreprises technologiques.

La source a déclaré que Washington avait introduit le système d'approbation annuelle pour les exportations d'outils de fabrication de puces vers la Chine.

Samsung, SK Hynix 000660.KS et TSMC 2330.TW ont bénéficié d'exemptions aux restrictions générales imposées par Washington sur les exportations de puces vers la Chine. Mais le privilège connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé prendra fin le 31 décembre, ce qui signifie que les expéditions d'outils de fabrication de puces américains vers leurs usines en Chine après cette date nécessiteront des licences d'exportation américaines.

Samsung, SK et TSMC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Soucieuse de limiter l'accès de la Chine aux technologies américaines de pointe, l'administration du président Donald Trump a réexaminé les contrôles à l'exportation qu'elle jugeait trop souples sous l'administration Biden.