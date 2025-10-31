Les États-Unis approuvent la vente potentielle à Singapour des services de construction de la base de la Garde nationale aérienne d'Ebbing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle à Singapour de services de construction pour la base de la Garde nationale aérienne d'Ebbing et d'équipements connexes, pour un coût estimé à 353 millions de dollars, a annoncé le Pentagone jeudi.
