Les États-Unis annoncent un accord sur les produits pharmaceutiques à droits de douane nuls avec la Grande-Bretagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord prévoit que la Grande-Bretagne paiera davantage pour les médicaments

L'accord prévoit également que le Royaume-Uni modifie la mesure du rapport coût-efficacité

L'industrie pharmaceutique se félicite de l'accord après les critiques

Les droits de douane de l'administration Trump seront contestés devant les tribunaux

(Détails supplémentaires, déclaration du Royaume-Uni) par Andrea Shalal, Maggie Fick et Alistair Smout

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé lundi un accord visant à garantir des droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques et les technologies médicales britanniques , en échange d'une augmentation desdépenses de la Grande-Bretagne en matière de médicaments et d'une révision de la manière dont elle évalue les médicaments.

En vertu de cet accord, la Grande-Bretagne augmentera de 25 % le prix net qu'elle paie pour les nouveaux médicaments américains. En contrepartie, les médicaments, les ingrédients médicamenteux et les technologies médicales fabriqués au Royaume-Uni seront exemptés des droits de douane sectoriels au titre de l'article 232 et de tous les droits de douane futurs au titre de l'article 301.

"Les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent ce résultat négocié sur la tarification des produits pharmaceutiques innovants, qui contribuera à stimuler l'investissement et l'innovation dans les deux pays", a déclaré le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, dans un communiqué.

LE ROYAUME-UNI MODIFIE LE SYSTÈME D'ÉVALUATION DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS

L'accord prévoit une modification importante du cadre d'évaluation de la valeur du NICE, l'organisme britannique qui détermine si les nouveaux médicaments sont rentables pour le NHS.

Le seuil de l'"année de vie ajustée à la qualité" du NICE, qui est actuellement de 30 000 livres (39 789 $) par an, passera à 35 000 livres.

Le gouvernement britannique a déclaré que les changements apportés au NICE lui permettraient de "suivre le rythme de l'environnement commercial et économique dans lequel les sociétés pharmaceutiques opèrent aujourd'hui".

Le cadre révisé s'appliquera à tous les nouveaux médicaments, et pas seulement aux médicaments américains, mais n'affectera pas les prix des traitements existants.

Le NICE a souvent rejeté la couverture de nouveaux médicaments coûteux par le NHS, par exemple le médicament contre la maladie d'Alzheimer d'Eli Lilly et le traitement du cancer du sein Enhertu d'AstraZeneca AZN.L .

L'ABPI, le groupe britannique de l'industrie pharmaceutique, a déclaré que l'accord aiderait les patients britanniques à accéder aux nouveaux médicaments et contribuerait à attirer les investissements des fabricants de médicaments.

Les actions des fabricants de médicaments GSK GSK.L et AstraZeneca, basés au Royaume-Uni, sont restées globalement inchangées à la suite de l'accord. Le Royaume-Uni est un très petit marché pour l'industrie pharmaceutique, puisqu'il ne représente que 2 % du chiffre d'affaires total d'AstraZeneca, par exemple.

GSK a salué l'accord, déclarant que "ces bonnes fondations offrent une réelle opportunité de faire du Royaume-Uni un environnement mondial attrayant pour les sciences de la vie, qui récompense l'innovation à long terme."

Le président américain Donald Trump a fait pression sur la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe pour qu'ils paient davantage pour les médicaments américains, dans le cadre de son action visant à aligner les coûts des médicaments américains sur ceux payés dans d'autres pays riches.

L'industrie a critiqué un environnement opérationnel difficile en Grande-Bretagne et certaines grandes entreprises ont annulé ou mis en pause des investissements en Grande-Bretagne, y compris AstraZeneca AZN.L , la plus grande entreprise de la Bourse de Londres en termes de valeur de marché. L'un des points de discorde entre le secteur et le gouvernement a été le fonctionnement d'un système de tarification volontaire qui permet aux entreprises de réinvestir une partie des ventes réalisées auprès du NHS dans les services de santé.

Le bureau du représentant américain au commerce a déclaré que la Grande-Bretagne s'était engagée à ce que le taux de rabais soit ramené à 15 % en 2026.

Le directeur général du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb, Chris Boerner, a déclaré dans un communiqué publié par le gouvernement britannique que les engagements pris par le Royaume-Uni en matière d'investissement dans les médicaments innovants dans le cadre de l'accord signifiaient que "BMS prévoit de pouvoir investir plus de 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années".

"Cet accord est un signe de progrès et crée un environnement propice à la poursuite de notre présence au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Les chambres de commerce britanniques ont salué l'accord en déclarant que "les produits pharmaceutiques représentent un cinquième de toutes les exportations britanniques vers les États-Unis en valeur, et le Royaume-Uni a maintenant un accord que peu d'autres pays ont conclu, ce qui nous donne un avantage certain".

LES ÉTATS-UNIS CHERCHENT À CONSOLIDER LES ACCORDS COMMERCIAUX-CADRES

Cette percée intervient après que les deux pays ont convenu en mai de rechercher "des modalités de traitement nettement préférentielles en matière de produits pharmaceutiques", avec l'engagement que la Grande-Bretagne s'efforce d'améliorer l'environnement pour les entreprises pharmaceutiques opérant dans le pays. Il conclut les négociations sur une question majeure non résolue après que la Grande-Bretagne est devenue le premier pays à obtenir un allègement tarifaire sur certains autres secteurs en mai.

Ryan Majerus, associé du cabinet d'avocats King & Spalding, a déclaré que le gouvernement américain s'efforçait de conclure autant d'accords commerciaux détaillés que possible et d'affiner les accords-cadres déjà conclus avant que la Cour suprême ne se prononce sur une affaire qui remet en cause la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump à la quasi-totalité des pays.

Une décision de la plus haute juridiction américaine est attendue dans le courant de l'année ou au début de l'année prochaine.

L'administration Trump a déjà déclaré qu'elle utiliserait d'autres autorisations légales, notamment la section 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962 et la section 301 de la loi sur le commerce de 1974, pour remplacer les droits de douane qui pourraient être invalidés en vertu d'une décision de la Cour suprême.

"Plus ils peuvent bloquer des pays dans des accords, mieux c'est pour eux", a déclaré Ryan Majerus. "Plus ces accords sont définitifs, plus il est difficile pour les pays de venir dire: "Nous n'aimons pas notre accord. Nous voulons qu'il soit déchiré et que vous n'ayez pas le pouvoir d'imposer ces droits de douane'".

(1 dollar = 0,7540 livre)