Les États-Unis annoncent un accord sans droits de douane sur les produits pharmaceutiques avec la Grande-Bretagne

L'accord prévoit que la Grande-Bretagne paiera davantage pour les médicaments

L'accord prévoit également que le Royaume-Uni modifie la mesure du rapport coût-efficacité

L'industrie pharmaceutique a critiqué l'environnement opérationnel du Royaume-Uni

Les États-Unis ont annoncé lundi un accord avec la Grande-Bretagne portant sur des droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques et les technologies médicales, ce qui permettra à la Grande-Bretagne de dépenser davantage en médicaments.

L 'accord prévoit une augmentation du pourcentage du budget du service national de santé (NHS) consacré aux médicaments.

"Les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent cet accord négocié sur la tarification des produits pharmaceutiques innovants, qui contribuera à stimuler l'investissement et l'innovation dans les deux pays", a déclaré le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, dans un communiqué.

Le bureau du représentant américain au commerce a déclaré que le Royaume-Uni augmenterait de 25 % le prix net qu'il paie pour les nouveaux médicaments dans le cadre de l'accord. En échange, les médicaments, les ingrédients médicamenteux et les technologies médicales fabriqués au Royaume-Uni seraient exemptés des droits de douane sectoriels dits de l'article 232.

Deux sources au fait de l'accord ont déclaré qu'il impliquait un changement majeur dans le cadre d'évaluation de la valeur du NICE, un organisme gouvernemental britannique qui détermine si les nouveaux médicaments sont rentables pour le NHS.

L'"année de vie ajustée à la qualité" de NICE mesure le coût d'un traitement pour chaque année de santé qu'il permet à un patient, le seuil supérieur étant de 30 000 livres (39 789 $) par an.

Le président américain Donald Trump a pressé la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe de payer davantage pour les médicaments américains, dans le cadre de sa campagne visant à aligner les coûts des médicaments américains sur ceux payés dans d'autres pays riches.

L'industrie pharmaceutique a critiqué un environnement opérationnel difficile en Grande-Bretagne et certaines grandes entreprises ont annulé ou suspendu leurs investissements en Grande-Bretagne, y compris AstraZeneca AZN.L , la plus grande entreprise de la Bourse de Londres en termes de valeur de marché. L'un des points de discorde entre le secteur et le gouvernement a été le fonctionnement d'un système de tarification volontaire qui permet aux entreprises de réinvestir une partie des ventes au NHS dans le service de santé.

Le bureau du représentant américain au commerce a déclaré que la Grande-Bretagne s'était engagée à ce que le taux de remise soit ramené à 15 % en 2026.

