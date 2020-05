Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats-Unis annoncent leur retrait du traité "Ciel ouvert" Reuters • 21/05/2020 à 16:29









WASHINGTON, 21 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé jeudi leur intention de se retirer du traité "Ciel ouvert" qui autorise la surveillance aérienne pacifique des pays participants, en accusant la Russie de violations répétées des termes de cet accord. Ce retrait sera officiel dans six mois conformément aux dispositions du traité, ont précisé des responsables de l'administration américaine. Le président américain Donald Trump a déjà retiré les Etats-Unis de plusieurs grands traités ou accords internationaux, qu'il s'agisse de l'accord de Paris sur le climat, de l'accord sur le nucléaire iranien ou du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI). (Steve Holland version française Bertrand Boucey)

