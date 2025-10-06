Les États-Unis annoncent l'expiration dès dimanche des subventions accordées aux services aériens ruraux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails supplémentaires sur la conférence de presse) par David Shepardson

L'administration Trump a déclaré lundi que les fonds d'un programme du gouvernement américain qui subventionne les services aériens commerciaux vers les aéroports ruraux devraient expirer dès dimanche en raison de la fermeture partielle du gouvernement en cours.

Le ministère américain des transports a déclaré que les subventions du programme Essential Air Service devraient expirer dès dimanche après que le ministère a transféré des fonds non liés de l'Administration fédérale de l'aviation à titre d'avance. Le ministère est en train d'informer les transporteurs du manque à gagner et d'avertir les communautés des conséquences potentielles.

Le gouvernement dispose d'un financement annuel d'environ 350 millions de dollars.

En mai, la Maison-Blanche a proposé de réduire de 308 millions de dollars le financement du service aérien essentiel, qui est populaire auprès des législateurs républicains parce qu'il fournit des services aux zones rurales, en grande partie républicaines.

Lors de la première administration Trump, la Maison-Blanche avait proposé de supprimer le programme Essential Air Service, mais le Congrès avait choisi d'en augmenter le financement.

Le programme subventionne généralement deux voyages aller-retour par jour avec des avions de 30 à 50 places, ou des fréquences supplémentaires avec des avions plus petits. Le ministère indique que , dans le cadre de ce programme, environ 65 communautés en Alaska bénéficient d'un service et 112 communautés dans les 49 autres États et à Porto Rico qui, autrement, ne bénéficieraient d'aucun service aérien.

"Tous les États du pays seront touchés", a déclaré le secrétaire aux transports Sean Duffy lors d'une conférence de presse, soulignant que le programme bénéficie d'un soutien bipartisan. "Nous n'avons plus les fonds pour ce programme."