Les États-Unis allouent au moins 147 millions de dollars par État à la santé rurale en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump accordera entre 147 et 281 millions de dollars à chaque État américain en 2026 dans le cadre d'un nouveau programme de transformation de la santé rurale visant à améliorer l'accès aux soins et la qualité des services, a déclaré lundi un haut conseiller de la Maison-Blanche.

L'initiative, autorisée par la loi "One Big Beautiful Bill", fournira 50 milliards de dollars sur cinq années fiscales, avec 10 milliards de dollars disponibles chaque année de l'année fiscale 2026 à l'année fiscale 2030 pour l'ensemble des 50 États.

Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services, a déclaré que l'administration avait conçu ce fonds pour améliorer les résultats sanitaires en milieu rural, qui se sont détériorés pendant des décennies, tout en évitant la construction de nouvelles installations coûteuses.

"Il s'agit d'un effort massif pour changer la triste réalité qui a envahi les soins de santé ruraux en Amérique, à savoir que votre code postal a commencé à prédire votre espérance de vie", a déclaré M. Oz à la presse, ajoutant que l'argent soutiendrait d'autres projets pilotes à travers le pays.