Les États-Unis affirment que la nouvelle règle en matière d'économie de carburant pourrait entraîner le retour des breaks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump affirme que sa nouvelle proposition de réduction de la consommation de carburant pourrait permettre aux constructeurs automobiles de reprendre la construction de breaks, un élément essentiel des voyages en famille dans les années 1970 et 1980.

"Cette règle permettra en fait de ramener le break des années 1970, avec peut-être un peu de bois sur le côté", a déclaré le secrétaire aux transports, Sean Duffy, sur CNBC. "Nous pouvons redonner le choix aux consommateurs."

Le ministère des transports a indiqué dans sa proposition de mercredi que les réglementations en matière d'économie de carburant ont conduit les constructeurs à remodeler le marché de manière imprévue, "notamment en éliminant presque totalement la production de breaks."