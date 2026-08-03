Les États-Unis affirment que certains modèles anciens de voitures et de SUV Ford présentent des risques déraisonnables pour la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré lundi que certains modèles anciens de voitures et de SUV Ford présentaient des risques de sécurité déraisonnables, car la courroie de distribution pourrait se rompre et entraîner une perte de puissance des véhicules.

L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile a élargi son enquête sur un défaut concernant 135 551 véhicules Ford Fiesta, Ford Focus et Ford EcoSport équipés de moteurs 1,0 L et couvrant différentes années-modèles comprises entre 2014 et 2021. La NHTSA a indiqué avoir reçu 355 signalements d'incidents au cours desquels le voyant d'alerte de basse pression d'huile moteur se serait allumé juste avant une perte totale ou une réduction de la puissance motrice pendant la conduite.