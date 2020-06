Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats-Unis accusent Maduro de chercher à influencer les prochaines élections Reuters • 16/06/2020 à 04:47









CARACAS, 16 juin (Reuters) - Le gouvernement américain a accusé lundi le président vénézuélien, Nicolas Maduro, d'installer "illégalement" une nouvelle commission électorale nationale chargée de superviser les élections législatives devant se tenir cette année. La Cour suprême vénézuélienne a nommé les nouveaux membres de cette commission la semaine dernière. Le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, avait alors dénoncé une tentative d'influencer le scrutin et avait signifié qu'il ne reconnaîtrait pas cette nouvelle commission. Il est prévu par la Constitution que le parlement désigne les membres de la commission électorale, mais la plus haute juridiction du pays a estimé qu'il n'y était pas parvenu. Juan Guaido est reconnu par de nombreux pays, dont les Etats-Unis, comme le président légitime du Venezuela par intérim. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué que Maduro manipulait la Constitution vénézuélienne et que la nouvelle commission ne parviendrait pas à rassembler les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et équitables. (Angus Berwick; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.