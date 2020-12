Les Etats-Unis accusent la Suisse et le Vietnam de manipuler leur monnaie

(AOF) - Le Trésor américain a accusé le Vietnam et la Suisse de manipuler leur monnaie. Pour chaque pays, il a jugé qu'au moins une partie de sa gestion des taux de change au cours des quatre trimestres jusqu'en juin 2020, et en particulier les interventions sur le marché des changes, avait pour but d'empêcher des ajustements efficaces de la balance des paiements et, dans le cas du Vietnam, d'obtenir un avantage concurrentiel déloyal dans le commerce international également.

"Le Trésor donnera suite ses conclusions concernant le Vietnam et la Suisse afin d'œuvrer à l'élimination des pratiques qui créent des avantages déloyaux pour les concurrents étrangers ", a déclaré le secrétaire au Trésor, Steven T. Mnuchin.