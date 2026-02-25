Les États-Unis accordent à Southern Co le plus important prêt jamais consenti dans le domaine de l'énergie (26,5 milliards de dollars)

(Ajout des commentaires du secrétaire du département de l'énergie et de Southern Co aux paragraphes 4 et 5, et des détails des prêts aux paragraphes 2 et 3)

Le département américain de l'énergie a offert un prêt de 26,54 milliards de dollars à des filiales de Southern Co SO.N pour améliorer la fiabilité du réseau, le plus important financement de ce type jamais accordé par son bureau des prêts, a déclaré le département mercredi.

Les prêts permettront aux consommateurs d'électricité de Géorgie et d'Alabama d'économiser plus de 7 milliards de dollars, a déclaré le ministère, sans préciser comment. Southern a déclaré l'année dernière qu'elle gèlerait les augmentations des factures d'électricité pendant plusieurs années.

Les deux prêts d'une durée d'environ 30 ans accordés à Georgia Power et Alabama Power permettront de construire ou de moderniser plus de 16 gigawatts d'énergie pour le réseau électrique, dont 5 GW de nouvelle production au gaz naturel.

Ils permettront également d'agrandir les centrales nucléaires actuelles, de moderniser les centrales hydroélectriques, de développer des systèmes de stockage d'énergie par batterie et de réaliser des projets de transmission et d'amélioration du réseau sur plus de 1 300 miles (2 092 km), a indiqué le ministère.

"Ces prêts permettront non seulement de réduire les coûts de l'énergie, mais aussi de créer des milliers d'emplois et d'accroître la fiabilité du réseau pour les habitants de la Géorgie et de l'Alabama", a déclaré Chris Wright, secrétaire américain à l'énergie, dans un communiqué.

Chris Womack, président-directeur général de Southern Company, a déclaré que les prêts "contribueront à réduire le coût des investissements dans notre réseau qui amélioreront la fiabilité et la résilience au profit de nos clients".

Southern a précisé que les tirages sur les prêts sont soumis à la satisfaction de conditions et peuvent être effectués jusqu'au 15 septembre 2033.