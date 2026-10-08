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Les États-Unis accordent à Aurora une dérogation concernant un dispositif de sécurité pour les camions autonomes
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 03:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des Transports a annoncé mercredi soir avoir accordé à Aurora

AUR.O et à d’autres entreprises de transport routier autonomes une dérogation de cinq ans aux règles obligeant les conducteurs à installer des dispositifs d’avertissement autour d’un camion à l’arrêt.

Cette décision constitue une avancée dans les efforts visant à déployer à grande échelle des camions autonomes à usage commercial aux États-Unis.

En 2023, Waymo, la division dédiée à la conduite autonome d’Alphabet GOOGL.O , et Aurora avaient conjointement sollicité une dérogation aux règles américaines imposant la mise en place de triangles réfléchissants à l’extérieur des camions à l’arrêt afin de prévenir les accidents.

Le ministère américain des Transports (USDOT) a annoncé mercredi qu’il avait accepté d’autoriser les entreprises de transport routier autonome à utiliser des balises d’avertissement montées sur la cabine des camions afin d’éviter de recourir à des conducteurs humains.

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