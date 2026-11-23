Les États américains soutiennent Epic Games, le développeur de « Fortnite », alors qu’Apple demande à la Cour suprême d’annuler l’ordonnance pour outrage au tribunal

La Californie, New York, la Floride et 29 autres États se sont rangés aux côtés d’Epic Games, le développeur de « Fortnite », devant la Cour suprême des États-Unis, exhortant les juges à rejeter la demande d’Apple AAPL.O visant à faire annuler une ordonnance pour outrage au tribunal découlant de la mainmise du fabricant de l’iPhone sur son lucratif App Store.

Voici les détails:

Trente-deux États et le district de Columbia ont déposé vendredi un mémoire dit « d’amicus curiae » devant la Cour suprême dans le cadre du pourvoi formé par Apple contre un jugement la déclarant coupable d’outrage au tribunal pour avoir enfreint une injonction qui lui imposait des changements radicaux à son App Store

Apple soutient qu’elle n’a pas enfreint l’injonction rendue par le juge de première instance, qui avait été prononcée dans le cadre d’un procès antitrust intenté par Epic Games, et qu’elle ne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour avoir prétendument violé « l’esprit » d’une décision judiciaire

Apple cherche à faire annuler une décision de 2025 la déclarant coupable d’outrage civil pour avoir enfreint une injonction antérieure visant à ouvrir l’App Store à une plus grande concurrence

Dans leur mémoire, les États font valoir qu’Apple interprète l’injonction du tribunal de manière trop restrictive, et qu’ une décision de la Cour suprême en faveur du fabricant de l’iPhone « constituerait une aubaine pour les contrevenants au droit de la concurrence ».

Microsoft et d’autres entreprises technologiques ont également demandé aux juges de se prononcer en faveur d’Epic. Un groupe d’anciens juges fédéraux s’est également rangé du côté d’Epic . Les juges examineront l’appel d’Apple lors d’une audience le 11 janvier. Une décision est attendue d’ici la fin du mois de juin

L’affaire est intitulée Apple Inc. c. Epic Games Inc., Cour suprême des États-Unis, n° 25-1311.

Pour Apple: Gregory Garre, du cabinet Latham & Watkins

Pour Epic: Nicole Saharsky, du cabinet Mayer Brown

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