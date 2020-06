Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats américains penchent pour un démantèlement d'une activité de Google - CNBC Reuters • 05/06/2020 à 20:02









5 juin (Reuters) - Les responsables des services judiciaires des Etats américains enquêtant sur de possibles violations des règles en matière de concurrence de la part de Google se dirigent vers une recommandation de démantèlement de la division de technologie publicitaire de la filiale d'Alphabet GOOGL.O , rapporte vendredi CNBC, citant des sources. Google n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le département de la Justice et quasiment tous les procureurs généraux d'Etat (state attorney general) ont ouvert des enquêtes sur les pratiques potentiellement anticoncurrentielles de Google. Les investigations menées au niveau fédéral se concentrent sur de possibles biais de recherches, la publicité et la gestion du système d'exploitation Android de Google. (Munsif Vengattil à Bangalore version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +2.01%