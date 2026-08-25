Les établissements de crédit canadiens BMO et Scotiabank ont dépassé les prévisions de bénéfices

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* Le résultat par action ajusté de BMO, à 3,96 $CA, dépasse les prévisions de 3,76 $CA

* Le BPA ajusté de la Banque Scotia, à 2,28 dollars canadiens par action, dépasse les 2,10 dollars canadiens prévus

* Les banques ouvrent le bal des résultats du troisième trimestre

Les établissements de crédit canadiens, la Banque de Montréal BMO.TO et la Banque de Nouvelle-Écosse

BNS.TO , ont dépassé mardi les estimations de bénéfices trimestriels, grâce à la bonne santé de leurs marchés de capitaux et de leurs activités nationales, alors même que les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis persistent.

Les six grandes banques du pays représentent plus de 90 % des actifs bancaires nationaux et ont jusqu’à présent fait preuve de résilience, soutenues par de solides résultats dans tous les segments, alors que le Canada et les États-Unis négocient un accord commercial .

Les deux pays voisins n’ont pas réussi à conclure un accord la semaine dernière, chaque partie accusant l’autre d’avoir fait capoter trois jours de négociations intensives.

“UN TRIMESTRE RECORD” POUR LA SCOTIABANK, SELON SON directeur général

BMO a indiqué que le résultat net ajusté de son segment des marchés de capitaux avait progressé de 45 % au troisième trimestre clos le 31 juillet, reflétant une hausse des revenus de commissions et une baisse des provisions pour pertes sur prêts. Le résultat net ajusté de ses activités bancaires aux États-Unis a augmenté de 11 %, tandis que celui des services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada a progressé de 15 %.

À la Banque Scotia, qui opère aux États-Unis, au Mexique et dans certains pays d’Amérique du Sud, les revenus de la division “Services bancaires et marchés mondiaux” ont progressé de 37 %, portés par des commissions de souscription et de conseil record. Le résultat net a augmenté de 8 % dans ses activités internationales et de 12 % au Canada.

Cette période a constitué “un trimestre record” pour la banque, a déclaré Scott Thomson, directeur général de la Banque Scotia, deux segments ayant enregistré des bénéfices records et un autre un chiffre d’affaires record. “Nous avons notamment dépassé notre objectif de 14 % de rendement des capitaux propres ce trimestre”, a-t-il ajouté.

Les banques bénéficient des réserves constituées au cours de l’année écoulée pour se prémunir contre d’éventuels défauts de paiement, les pertes sur créances étant restées gérables alors que l’incertitude macroéconomique alimentée par le conflit au Moyen-Orient a maintenu la volatilité des marchés financiers.

La volatilité des marchés tend à profiter aux salles de marché des grandes banques, les investisseurs rééquilibrant constamment leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Par ailleurs, l’économie canadienne a montré des signes indiquant qu’elle résistait aux droits de douane américains et aux tensions internationales, créant bien plus d’emplois que prévu en juillet, tandis que le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans.

LES OBSTACLES COMMERCIAUX SONT DÉSORMAIS “NORMAUX” POUR LES BANQUES, SELON UN ANALYSTE

Après l’échec des négociations entre le Canada et les États-Unis visant à conclure un accord commercial , le Canada a annoncé qu’il imposerait des droits de douane sur certains produits américains en représailles aux taxes de 50 % imposées par le président Donald Trump sur les produits canadiens.

Trump a menacé de porter à 50 %, à compter du 1er janvier, les droits de douane américains sur toutes les voitures, tous les camions et toutes les pièces automobiles en provenance du Canada.

“Les entreprises et les banques ont trouvé le moyen de gérer ces tensions commerciales en les considérant comme des aléas normaux plutôt que comme des obstacles majeurs”, a déclaré Shalabh Garg, analyste chez Veritas Investment Research.

BMO a annoncé un bénéfice ajusté de 3,96 dollars canadiens par action, dépassant ainsi l’estimation de 3,76 dollars canadiens, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de la Banque Scotia, à 2,28 dollars canadiens par action, était également supérieur à l’estimation de 2,10 dollars canadiens.

Le bénéfice ajusté de BMO a progressé de 19,2 % pour atteindre 2,86 milliards de dollars canadiens (soit 2,06 milliards de dollars américains). Chez la Banque Scotia, il a augmenté de 18 % pour s’établir à 2,97 milliards de dollars canadiens.

(1$= 1,3861 dollar canadien)