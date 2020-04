Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les estimations de résultats en Europe continuent de chuter Reuters • 08/04/2020 à 11:05









LES ESTIMATIONS DE RÉSULTATS EN EUROPE CONTINUENT DE CHUTER LONDRES (Reuters) - Les estimations de résultats des sociétés cotées européennes pour le deuxième et le troisième trimestres continuent de se dégrader, montrent les données de Refinitiv, les analystes intégrant progressivement l'impact des mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays pour freiner l'épidémie de coronavirus. Le consensus prévoit désormais une chute de 30,2% sur un an des profits des entreprises composant l'indice Stoxx 600 au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. Il y a une semaine, ce chiffre n'était "que" de 21,9%. Pour le troisième trimestre, le marché anticipe pour l'instant un recul annuel de 21,6%, contre 15,4% la semaine dernière. "Au vu de l'arrêt total que marquent la plupart des économies en ce moment, le point bas de l'activité pourrait être inférieur à celui de 2008-2009, mais le rebond peut aussi être plus marqué et plus rapide", estime Emmanuel Cau, stratège actions de Barclays pour l'Europe, dans une note, en référence à la crise financière mondiale. La banque britannique anticipe une chute de 30% à 40% des bénéfices des entreprises européennes sur l'ensemble de cette année. Avant le début de la pandémie, les investisseurs s'attendaient pourtant à la fin de la "récession des bénéfices" en Europe qui a marqué la majeure partie de 2019, des espoirs rapidement balayés par l'impact de la crise sanitaire. (Thyagaraju Adinarayan, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.