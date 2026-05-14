Les essais cliniques de phase avancée menés par EyePoint sur un médicament ophtalmologique se poursuivront après l'examen du comité de sécurité

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La société EyePoint EYPT.O a annoncé jeudi qu'un comité indépendant chargé de la sécurité n'avait relevé aucun nouveau problème dans le cadre de deux essais cliniques de phase avancée portant sur son médicament expérimental contre les maladies oculaires, le Duravyu, et avait recommandé la poursuite des études sans modification.

* Le médicament, Duravyu, est actuellement testé pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide, ou DMLA humide, l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées, pouvant entraîner une vision floue ou une tache aveugle au centre du champ visuel.

* Le comité de sécurité indépendant a achevé son troisième examen prévu et a recommandé que les études se poursuivent sans modification du protocole.

* EyePoint a indiqué que les données préliminaires de la première étude devraient être disponibles mi-2026, les résultats de la seconde étant attendus peu après.

* Ces études ont recruté plus de 900 patients et comparent Duravyu à Eylea, le médicament ophtalmologique à succès de Regeneron REGN.O .

* EyePoint a déclaré que les données intermédiaires de sécurité montraient un profil de sécurité toujours favorable, conforme aux résultats observés chez plus de 190 patients au cours de quatre essais antérieurs.

* EyePoint a précisé que l'objectif principal de ces études est de démontrer que Duravyu est aussi efficace qu'Eylea pour préserver la vision des patients aux semaines 52 et 56.

* Le médicament fait également l'objet d'essais cliniques de phase avancée pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique, dont les résultats sont attendus au second semestre 2027.

* En mars , EyePoint a intenté une action en justice contre son concurrent Ocular Therapeutix OCUL.O , l'accusant d'avoir fait des déclarations trompeuses au sujet d'EyePoint et de Duravyu.