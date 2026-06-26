Les équipes de secours fouillent les décombres du séisme au Venezuela ; des milliers de personnes seraient portées disparues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération d'urgence se poursuit toute la nuit, parfois à la lueur des torches

* Le gouvernement confirme le bilan de 235 morts et près de 50.000 disparus

* "Il est sous les décombres", déclare une mère désemparée

par Vivian Sequera, Mayela Armas et Tibisay Romero

Les secouristes ont travaillé toute la nuit de vendredi pour sauver des centaines de Vénézuéliens piégés sous les décombres et retrouver des milliers d’autres disparus après que deux des plus puissants séismes de l’histoire moderne de l’Amérique latine ont ravagé la capitale Caracas et ses environs.

Le gouvernement a indiqué que 235 corps avaient été transportés vers des centres médicaux, mais n’a pas fourni d’estimation du nombre total de victimes de ces séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé mercredi à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas.

Un site web créé pour recenser les personnes disparues et relayé par les dirigeants de l’opposition de ce pays politiquement polarisé faisait état de 49.500 personnes portées disparues, tandis que l’U.S. Geological Survey prévoyait plus de 10.000 morts.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a confirmé que deux de ses ressortissants avaient perdu la vie et que 80 autres étaient portés disparus. Alors que des équipes de secours étrangères arrivaient sur place, des pompiers, des soldats et des citoyens désemparés passaient au peigne fin les bâtiments en ruines, certains utilisant leurs mains nues et des lampes de poche dans les endroits privés d’électricité.

"Il est sous les décombres et nous n’avons pas de matériel pour le sortir de là", a déclaré Yamileth Jimenez à propos de son fils de 19 ans, coincé sous les décombres de leur immeuble de sept étages situé à La Guaira, une ville côtière aux portes de Caracas. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri dans un pays déjà affaibli par des décennies de troubles économiques et politiques qui ont appauvri la nation, provoqué l’exode de millions de personnes et érodé les infrastructures et les services de base.

Beaucoup vivent dans des bidonvilles de fortune à flanc de colline, appelés "barrios".

"Mon immeuble est inhabitable et je n’ai plus rien. Il n’y a que mon fils et moi, et je n’ai pas de famille dans le pays", a déclaré Suhayl Sarquiz, 50 ans, qui a perdu son emploi il y a quelques mois.

"C’est une tragédie", a déclaré Beatriz Rodriguez, 60 ans, dont le neveu a été amputé des deux jambes après avoir été écrasé lors des séismes. Un autre de ses neveux a été tué.

DORMIR DANS LA RUE

Le gouvernement a confirmé que 250 bâtiments avaient été endommagés ou détruits. Au moins huit hôpitaux, la Croix-Rouge vénézuélienne et l’ambassade de France figuraient parmi les bâtiments signalés comme gravement endommagés.

La Guaira, l’État côtier limitrophe de Caracas qui abrite le principal aéroport du pays, figurait parmi les zones les plus durement touchées. Des flots de bénévoles ont emprunté l’autoroute Caracas-La Guaira pour acheminer de l’eau, de la nourriture et des médicaments.

"Nous avons tout perdu", a déclaré Pedro Perez, 64 ans, propriétaire d’un atelier de rembourrage, qui a expliqué avoir perdu à la fois sa maison et son entreprise et dormir dans la rue avec sa femme et ses enfants.

"Nous espérons que les secours arriveront rapidement."

Près de l’épicentre, à Morón, une ville balnéaire de l’État de Carabobo, les maisons se sont effondrées et les habitants se sont retrouvés sans eau ni électricité. Les familles ont récupéré ce qu’elles pouvaient, notamment des matelas, des téléviseurs et des machines à laver.

Des journalistes de Reuters ont vu des membres d’un "colectivo" — ces groupes de motards proches du gouvernement, accusés depuis longtemps de harceler les partisans de l’opposition — participer aux opérations de secours.

Des pays du monde entier ont promis leur soutien, y compris certains qui s’étaient opposés au Venezuela pendant des décennies d’isolement international, de répression politique et de détérioration économique sous le Parti socialiste au pouvoir.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, qui a pris la relève lorsque les États-Unis ont arrêté son allié et ancien dirigeant Nicolas Maduro en janvier, a remercié le président américain Donald Trump ainsi que le président russe Vladimir Poutine pour leurs efforts.

Washington a assoupli ses sanctions afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire destinée aux victimes du séisme, qui aurait autrement été interdite.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient "prêts, disposés et capables d’apporter leur aide". Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a indiqué que Washington enverrait des équipes de secours tandis que le Pentagone apporterait son aide en matière de logistique et soutiendrait l’aéroport endommagé de Caracas.

AIDE DE L'ÉTRANGER

Rodriguez a publié des images montrant des soldats mexicains et des chiens renifleurs arrivant à l’aéroport endommagé de La Guaira, qui n’était ouvert qu’aux vols d’État et militaires.

Tom Fletcher, responsable de l’aide humanitaire à l’ONU, a déclaré que l’organisation coordonnait les équipes de secours internationales et qu’un "effort collectif massif" serait nécessaire dans un pays où 8 millions de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire avant même le séisme.

La mission des Nations unies pour les droits de l’homme au Venezuela a exhorté le gouvernement à lever les restrictions imposées à certains réseaux sociaux, qualifiant la connectivité de "question de vie ou de mort".

Starlink, la filiale de SpaceX SPCX.O , a annoncé qu’elle fournirait un service gratuit jusqu’au 25 juillet aux clients nouveaux et existants dans les zones touchées, et qu’elle s’efforçait de déployer des terminaux dans les zones les plus durement touchées afin de contribuer au rétablissement des communications. Dans le secteur pétrolier, vital pour ce membre de l’OPEP, les entreprises énergétiques étrangères ont indiqué que leurs activités n’avaient pas subi de perturbations majeures et que les infrastructures pétrolières semblaient avoir été largement épargnées .

La Bourse de Caracas est restée fermée, transformée en centre de collecte d’aide humanitaire.

Jusqu’à présent, le séisme le plus meurtrier de l’histoire moderne du Venezuela remontait à 1967 et avait fait 240 morts.