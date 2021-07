Les épargnants français ne soucient guère de l'ISR, selon le baromètre La Banque Postale/Cashbee

(AOF) - Selon le baromètre La Banque Postale/Cashbee, les dimensions environnementales, sociales et solidaires ne sont pas des priorités pour la majorité des épargnants lors du choix d'un placement. Ceux-ci considèrent en priorité la sécurité, la rentabilité, la liquidité et la simplicité du produit.

De plus, alors qu'un sentiment d'urgence climatique se généralise, le baromètre met en avant un manque évident de notoriété et d'intérêt pour les placements responsables.

Deux Français sur trois ne connaissent pas la notion d'épargne responsable.

84% des sondés affirment que la crise sanitaire n'a pas renforcé leur intérêt pour l'ISR, et quatre Français sur cinq déclarent ne pas détenir de produits de type ISR.

Une certaine méfiance demeure sur l'efficacité, la sincérité et la rentabilité de ce type d'investissement. Le manque d'information et de connaissance des produits ISR apparait comme un important frein à une transition vers des placements plus responsables.

Cashbee, qui a étendu l'étude sur le champ de ses clients digitaux, a pu observer un attrait plus important pour des produits labellisés ISR a été observé chez les épargnants digitaux.