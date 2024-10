Les entreprises européennes paient cher leur dépendance à la Chine

Les portefeuilles de Roland Laskine, le point hebdo

L'empire du Milieu n'est plus l'Eldorado qu'il a longtemps été. Le changement de décor auquel nous assistons est lisible dans les publications trimestrielles de nos entreprises. Notamment dans celles des spécialistes du luxe, comme Kering, LVMH, Moncler, Richemont ou Hugo Boss qui voient leur chiffre d'affaires reculer. Hermès International s'en titre mieux que ses concurrents, mais le maroquinier de la rue Saint Honoré n'est pas épargné par une certaine baisse de régime en terre chinoise. Les constructeurs automobiles Volkswagen, BMW et Mercedes sont durement touchés. Volkswagen a fait état, ce mercredi, d'une chute de 63,7% de son bénéfice trimestriel plombé par des hausses de coûts et un recul des ventes en Chine, où il réalise un tiers de son chiffre d'affaires. La plupart des groupes industriels européens sont dans la même situation, c'est également le cas des fabricants de semi-conducteurs, des exportateurs de spiritueux et des géants de la chimie. L'activité ralentit même dans le domaine du conseil et des services informatiques. Le groupe Capgemini, qui a réduit ses perspectives d'activité et de marge opérationnelle pour 2024, ne donne par le détail sur la Chine, mais nul doute qu'il y rencontre lui aussi quelques difficultés.

Face aux déceptions suscitées par les publications de résultats de nombreuses sociétés européennes nous avons, ce mercredi, décidé de réduire les positions sur à peu près tous nos portefeuilles.

Pour mieux comprendre ce que représente aujourd'hui le marché chinois, il suffit de savoir que celui-ci représente désormais 17% du PIB mondial, juste derrière les Etats-Unis et la zone euro. L'Empire du Milieu est le troisième partenaire de l'UE avec 8,8% des exportations. L'Allemagne demeure le premier expéditeur de marchandises vers cette région. La France est loin derrière, mais elle est tête dans le domaine des biens de consommation haut-de-gamme et des spiritueux. Avec un taux de croissance qui ressortira probablement cette année autour de 4,7%, contre une moyenne de 6,6% sur vingt ans (en excluant les années de fermeture des frontières pendant la crise du Covid) l'économie chinoise est confrontée à une situation de rupture sans précédent. La consommation des ménages, pénalisée par la crise de l'immobilier, le surendettement et la baisse de la Bourse de Shanghai, est en forte baisse. Les exportateurs locaux de produits manufacturiers sont de leur côté victimes du ralentissement du commerce mondial. Pour couronner le tout, les entrepreneurs européens sont de plus en plus nombreux à évoquer une dégradation des conditions d'accès au marché chinois, le renforcement des barrières règlementaires et un environnement commercial de plus en plus politisé.

Le plan de relance des autorités de Pékin destiné à remettre la machine en marche est bienvenu, mais il y a peu de chance que la tendance s'inverse avant plusieurs mois. Les difficultés auxquelles la Chine est confrontée se répercutent dans le monde entier. Les entreprises américaines et celles des pays asiatiques environnants se sont pas épargnées, mais les Européens sont les plus touchés. Une bonne partie de la sous-performance de 16 points de pourcentage de l'Eurostoxx 50 depuis le 1er janvier par rapport aux valeurs américaines de l'indice S&P 500 (+8% pour l'un, 22,2% pour l'autre) trouve son origine dans le recul de la part de la Chine dans les revenus de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis plusieurs semaines, pris nos distances par rapport aux valeurs européennes dans l'ensemble de nos portefeuilles.

Nous avons orienté nos portefeuilles dans deux directions : tout d'abord vers des trackers indexés sur les valeurs américaines du S&P 500 et le Nasdaq tous éligibles au PEA, puis vers certaines valeurs allemandes et néerlandaises en évitant le secteur automobile et l'industrie. Cette stratégie s'est révélée bénéfique puisque, comme le montrent les graphiques ci-dessus nos portefeuilles ont dans l'ensemble bien performé : +21,29% sur un an pour notre sélection de fonds ISR, +10,64% pour l'Offensif, comparé à une hausse de 8,84% du CAC 40 sur la même période. Seul le Défensif sous-performe avec un gain limité à 4,27%. Nous aurions évidemment préféré faire mieux, mais ce retard est le prix à payer pour une gestion prudente orientée vers la préservation du capital. Face aux déceptions suscitées par les publications de résultats de nombreuses sociétés européennes nous avons, ce mercredi, décidé de réduire les positions sur à peu près tous nos portefeuilles. Dans le Défensif, vente de 20 actions L'Oréal, de 1500 actions de l'assureur néerlandais Aegon et de 50 titres du réassureur allemand Hannover Rueck. Dans l'Offensif, nous avons fortement réduit les positions sur le secteur automobile français en vendant 800 actions Stellantis et 400 Michelin. Nous avons aussi pris l'intégralité de nos bénéfices sur la société d'ingénierie Assystem. Les positons ont par ailleurs été un peu réduites dans la sélection ISR.

Quelle stratégie pour le mois de novembre ? Pendant que les investisseurs se grattent le crâne pour tenter d'y voir un peu plus clair dans les méandres de l'évolution des marchés boursiers, la Caisse des Dépôts et Consignation vient de communiquer les chiffres de la collecte du Livret A et de son petit frère le LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire). On apprend ainsi que l'encours des livrets règlementés a une nouvelle fois atteint un record absolu à 584,4 milliards d'euros. Depuis 2008, les sommes déposées sur ces produits ont été multipliées par près de 2,5 fois. C'est énorme. Mais, face à la complexité des marchés financiers et au sentiment d'incompréhension que suscite leur comportement, comment ne pas être tenté de choisir la tranquillité ? La tentation de botter en touche est grande, mais il faut se souvenir que les livrets réglementés (Livret A et LDDS) procurent un rendement annuel de seulement 3%. A titre de comparaison, le CAC 40 a gagné 136% sur la même période. Ceci correspond, malgré la baisse récente des valeurs françaises, à une multiplication par 2,36 fois de la mise initiale. Un multiple, auquel il faut ajouter un rendement annuel moyen du dividende proche de 3%. Les épargnants n'ont donc pas le choix, il faut y retourner… La Bourse reste sur le long terme, le meilleur placement qu'il soit. Depuis la création de nos portefeuilles début 2012, l'Offensif s'est valorisé de 232% et le Défensif de 210%. Ce sympathique regard dans le rétroviseur ne retire rien à la détérioration de la visibilité sur l'évolution des actions d'ici à la fin de l'année. Les dernières publications de résultats des sociétés européennes se révèlent souvent décevantes et les perspectives d'activité dans la zone euro n'ont rien de très enthousiasment. Face à cette situation, nous maintenons une stratégie de prudence en ayant renforcé cette semaine la part des liquidités dans les portefeuilles et en maintenant à fort niveau de diversification de nos allocations d'actifs.

