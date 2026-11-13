Les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de leurs plateformes de forage pour la première fois en six semaines, selon Baker Hughes

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre de plateformes en activité pour la première fois en six semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, a baissé de trois pour s'établir à 601 au cours de la semaine se terminant le 13 novembre, son plus bas niveau depuis le 2 octobre. BHGUSWTT , BHGUSOILDRLW , BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI , USGSRC=ECI

Malgré la baisse enregistrée cette semaine, Baker Hughes a précisé que le nombre total restait en hausse de 52 plateformes , soit 9,5% de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières est resté inchangé à 463 cette semaine, tandis que celui des plateformes gazières a baissé de quatre pour s’établir à 127, son plus bas niveau depuis août, et que celui des autres plateformes diverses a augmenté d’une unité pour atteindre 11.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais maintenant que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (b/j) en 2025 à 13,9 millions de b/j en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 113,0 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.