Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes de forage pour la première fois en quatre semaines, selon Baker Hughes

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par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes cette semaine pour la première fois en quatre semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de trois pour atteindre 591 au cours de la semaine s'achevant le 11 septembre, son plus haut niveau depuis la mi-août. BHGUSWTT

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Baker Hughes a indiqué que la hausse enregistrée cette semaine porte le nombre total de plateformes à 52 de plus, soit 10 % de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté d’une unité pour atteindre 450 cette semaine, son plus haut niveau depuis fin août, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté de deux unités pour atteindre 132, son plus haut niveau depuis fin août, et que le nombre des autres plateformes diverses était resté stable à 9.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers avait reculé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du brut américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de leur dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais maintenant que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (b/j) en 2025 à 13,8 millions de b/j en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,7 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité destinée aux centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.