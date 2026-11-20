Les entreprises énergétiques américaines augmentent le nombre de leurs plateformes de forage ; ce chiffre atteint son plus haut niveau depuis avril 2024 - Baker Hughes

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes de forage cette semaine pour la deuxième fois en cinq semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de six pour atteindre 607 au cours de la semaine se terminant le 20 novembre, son plus haut niveau depuis le 26 avril 2024 . BHGUSWTT , BHGUSOILDRLW , BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI , USGSRC=ECI

Baker Hughes a précisé que la hausse enregistrée cette semaine porte le nombre total de plateformes à 53 de plus , soit 9,6 % de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de six cette semaine pour atteindre 469 , son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté d’une unité pour s’établir à 128, et que celui des autres plateformes diverses avait diminué d’une unité pour s’établir à 10.

Le nombre d’installations de forage pétrolières et gazières avait reculé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de leur dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais aujourd’hui, alors que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,9 millions de bpd en 2026, tandis que la production de gaz devrait bondir d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 113,0 bcfd en 2026 .

Le conflit au Moyen-Orient a provoqué la plus grande perturbation jamais enregistrée dans le commerce mondial du pétrole et du gaz et pourrait réduire la demande mondiale de pétrole de plus de 4 % d’ici 2035 si les gouvernements accélèrent, en réponse, les mesures d’électrification, d’efficacité énergétique et de substitution des carburants, a déclaré jeudi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).