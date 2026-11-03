Les entreprises de services pétroliers subissent une forte pression sur leurs coûts en raison de la crise iranienne, selon des dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conflit avec l'Iran oblige le secteur des services pétroliers à revoir à la hausse ses estimations de coûts pour les projets, en raison de l'augmentation des frais de transport, de carburant et de sécurité, qui affectent l'exécution de ses contrats au Moyen-Orient, ont déclaré mardi des dirigeants lors d'une conférence à Abou Dhabi.

La guerre en Iran, qui en est désormais à son neuvième mois, a endommagé les infrastructures et contraint le personnel à évacuer plusieurs pays. Les menaces pesant sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ont compliqué les livraisons de matériel, entraînant une hausse des coûts de main-d’œuvre et d’assurance.

« Ce à quoi nous sommes confrontés actuellement avec nos contrats au Moyen-Orient, c’est une augmentation des coûts logistiques – parfois multipliés par trois. Les coûts du carburant ont doublé, tandis que les coûts de main-d’œuvre ont augmenté de 30 à 40 % », a déclaré Alessandro Bernini, directeur général du groupe d’ingénierie italien Maire MTCM.MI .

Cette flambée des coûts grignote les marges des entreprises de services, augmente le coût des projets et se traduit en fin de compte par une hausse des prix de l’énergie et de l’inflation dans le monde entier, a-t-il ajouté.

La logistique est devenue un problème en raison de la difficulté à livrer les équipements, a déclaré Alessandro Puliti, directeur général de l’entreprise italienne de services énergétiques Saipem.

« Nous sommes bloqués au large d’Ormuz depuis des mois », a-t-il déclaré lors de la conférence.

La société de services pétroliers NESR, qui opère en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, à Oman et en Irak, a indiqué que la plus forte hausse des coûts concernait le transport maritime et la logistique, car elle devait stocker les matériaux dans des entrepôts pendant beaucoup plus longtemps afin de pallier d’éventuelles perturbations. Les entreprises absorbent ces hausses de coûts, a déclaré son directeur général.

« La plupart du temps, on fait avec. On n’est pas content, mais on passe à autre chose. C’est la vie », a déclaré Sherif Foda, directeur général de NESR.