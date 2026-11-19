** Les actions des entreprises américaines de cybersécurité progressent en pré-ouverture après que Palo Alto Networks PANW.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027
** PANW prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 compris entre 14,52 et 14,57 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 14,10 à 14,20 milliards de dollars
** PANW bondit de 9,4 %, tandis que CrowdStrike CRWD.O progresse de 6,2 %
** Okta OKTA.O , Cloudflare NET.N et Zscaler ZS.O progressent d’environ 5 % chacun
** Fortinet FTNT.O et SentinelOne S.N progressent respectivement de 3,4 % et 3,9 %
** Rubrik RBRK.N et Rapid7 RPD.O progressent respectivement de 4,6 % et 3,4 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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