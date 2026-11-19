Les entreprises de cybersécurité en hausse après que Palo Alto a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** Les actions des entreprises américaines de cybersécurité progressent en pré-ouverture après que Palo Alto Networks PANW.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027

** PANW prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 compris entre 14,52 et 14,57 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 14,10 à 14,20 milliards de dollars

** PANW bondit de 9,4 %, tandis que CrowdStrike CRWD.O progresse de 6,2 %

** Okta OKTA.O , Cloudflare NET.N et Zscaler ZS.O progressent d’environ 5 % chacun

** Fortinet FTNT.O et SentinelOne S.N progressent respectivement de 3,4 % et 3,9 %

** Rubrik RBRK.N et Rapid7 RPD.O progressent respectivement de 4,6 % et 3,4 %