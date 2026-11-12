Les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA se précipitent pour s'assurer un approvisionnement en puces Nvidia

Les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA tentent de louer de la capacité de calcul Nvidia hors de Chine, craignant que le scandale impliquant le directeur général du fabricant américain de puces, Jensen Huang , n'incite Washington à renforcer les restrictions sur leur utilisation à distance de processeurs de pointe, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Soucieux de préserver la domination américaine dans ce secteur stratégique, Washington restreint les exportations vers la Chine des puces d'IA les plus avancées de Nvidia NVDA.O . Mais les entreprises chinoises peuvent accéder à ces processeurs à distance en louant de la puissance de calcul dans des centres de données situés à l'étranger.

Cette initiative visant à s'assurer des capacités louées témoigne d'une inquiétude croissante parmi les entreprises technologiques chinoises, qui craignent que la faille dans les contrôles à l'exportation américains ne soit désormais comblée.

Un grand fournisseur chinois de services cloud a discuté en interne de la possibilité de s'assurer une capacité de puces Nvidia à l'étranger, tandis que certaines entreprises ont contacté des opérateurs de centres de données pour la réserver, ont indiqué ces sources. Celles-ci ont refusé d'être identifiées, ou de nommer le fournisseur de services cloud, en raison du caractère sensible du sujet.

Des laboratoires d'IA de plus petite taille envisagent des mesures similaires, notamment de se tourner vers les principaux fournisseurs de puissance de calcul louée en Asie du Sud-Est, ont indiqué deux de ces sources.

Ces entreprises craignent que la controverse entourant Huang ne donne un élan politique au « Remote Access Security Act » (RASA), un projet de loi américain qui donnerait au ministère du Commerce le pouvoir de réglementer l'accès à distance, via le cloud, aux technologies soumises à des restrictions, ont déclaré ces sources. La Chambre des représentants a adopté ce projet de loi en janvier par 369 voix contre 22, et il est désormais en attente d'un vote au Sénat.

Les processeurs avancés de Nvidia sont utilisés pour entraîner et faire fonctionner les grands modèles d'IA qui sous-tendent les chatbots et autres produits d'IA générative. Restreindre l'accès au cloud à l'étranger rendrait plus difficile pour les développeurs chinois d'obtenir une puissance de calcul haut de gamme sans importer directement les puces.

LES ACCUSATIONS D'ESPIONNAGE CHINOIS SUSCITENT LA VIGILANCE DES ÉTATS-UNIS

M. Huang, de Nvidia, a déclaré dimanche qu'il avait été infidèle à sa femme. Le New York Times a rapporté que la femme en question était Alice Huang, une ancienne cadre de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, et que les autorités américaines avaient conclu qu'elle était un agent des services de renseignement chinois. Jensen et Alice Huang ne sont pas apparentés.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante cette allégation, que la Chine a démentie.

Megaspeed a fait l'objet d'une enquête des autorités américaines en raison de soupçons selon lesquels elle aurait aidé des clients chinois à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux contrôles à l'exportation des États-Unis. La société a nié avoir détourné illégalement des puces vers la Chine.

Dans un communiqué publié jeudi, Megaspeed a déclaré avoir coopéré aux inspections menées par le Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce et avoir engagé un grand cabinet d'avocats américain pour réaliser un inventaire complet de ses processeurs graphiques et vérifier de manière indépendante la conformité de ses pratiques en matière de contrôle des exportations.

Elle a déclaré qu'elle accueillait favorablement l'examen du gouvernement et qu'elle s'engageait à respecter les lois américaines en matière de contrôle des exportations.

Nvidia et le ministère américain du Commerce n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les actions des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA ont fortement chuté jeudi à Hong Kong, sur fond de craintes que cette controverse n'entraîne un durcissement des restrictions américaines concernant l'accès aux puces de pointe. Alibaba 9988.HK a chuté de 7,1 %, tandis que les développeurs de modèles d'IA Z.AI 2513.HK et MiniMax 0100.HK ont tous deux reculé d'au moins 7 %.

Selon deux personnes proches du dossier, Alice Huang entretenait des relations commerciales et des liens d'investissement avec plusieurs grandes entreprises technologiques chinoises, notamment Tencent 0700.HK et Alibaba.

Tencent a déclaré que ses achats, ses contrats de location et ses opérations informatiques étaient conformes aux lois et réglementations applicables, y compris en matière de contrôle des exportations.

« Nous n'avons aucune connaissance des activités illégales présumées mentionnées dans ces rapports, ni n'y sommes impliqués, et nous n'avons aucun lien commercial ou d'investissement avec les personnes concernées », a déclaré la société.

Alibaba n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LES ACHATS SUR LE MARCHÉ GRIS EXPLOSENT FACE AUX CRAINTES D'UNE RÉPRESSION DE LA CONTREBANDE

La perspective d'un durcissement des contrôles a également alimenté la demande de puces d'IA Nvidia soumises à des restrictions sur le marché gris chinois, incitant les négociants et les intermédiaires à commencer à constituer des stocks de ces processeurs, ont indiqué deux de ces sources.

Selon elles, les acheteurs craignent que cette controverse n'entraîne une répression américaine plus large contre la contrebande de puces de pointe et de serveurs d'IA vers la Chine.

Une université chinoise étroitement liée à l'Armée populaire de libération a acheté le mois dernier les puissantes puces d'IA H200 de Nvidia alors même qu'elle figurait sur la liste noire américaine des exportations, comme le montrent les registres des achats, ce qui met en évidence les lacunes des efforts de Washington pour limiter l'accès de la Chine aux technologies de pointe.

En mars, les procureurs américains ont inculpé le cofondateur de Super Micro Computer , Yih-Shyan « Wally » Liaw, ainsi que deux autres personnes, pour avoir conspiré en vue de détourner vers la Chine des serveurs contenant des puces Nvidia par l'intermédiaire d'une société basée en Asie du Sud-Est.

Les procureurs ont indiqué que cette société avait acheté pour environ 2,5 milliards de dollars de serveurs à Super Micro entre 2024 et 2025, et qu'une part substantielle avait été détournée vers la Chine. Les prévenus n'ont pas encore été condamnés.

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