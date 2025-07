Les entreprises chinoises s'empressent d'acheter des puces d'IA de Nvidia, alors que les ventes sont sur le point de reprendre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia espère obtenir bientôt des licences américaines pour les ventes de H20

Les entreprises chinoises se bousculent pour commander des puces

Jensen Huang informe les médias à Pékin lors d'une exposition sur la chaîne d'approvisionnement

L'entreprise dévoile également une nouvelle puce d'intelligence artificielle spécialement conçue pour la Chine

Les entreprises chinoises se bousculent pour acheter les puces d'intelligence artificielle H20 de Nvidia NVDA.O , ont déclaré deux sources à Reuters, alors que l'entreprise a annoncé son intention de reprendre ses ventes sur le continent quelques jours après la rencontre de son directeur général avec le président américain Donald Trump. Les puces d'intelligence artificielle de Nvidia ont été au cœur des contrôles américains à l'exportation visant à empêcher que les puces les plus avancées ne tombent entre les mains de la Chine pour des raisons de sécurité nationale. La société cotée en bourse aux États-Unis a déclaré que les restrictions réduiraient son chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars. L'entreprise la plus rentable au monde a déposé des demandes auprès du gouvernement américain pour reprendre les ventes à la Chine de l'unité de traitement graphique H20 (GPU), et espère obtenir les licences bientôt, a déclaré Nvidia dans un communiqué. "Le gouvernement américain a assuré à Nvidia que les licences seraient accordées, et Nvidia espère commencer les livraisons bientôt", a déclaré la société, dont le directeur général, Jensen Huang, est en visite à Pékin et doit tenir un point de presse lors d'un événement mercredi. La Maison Blanche, qui s'est déjà inquiétée du fait que l'armée chinoise pourrait utiliser des puces d'IA pour développer des armes, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les entreprises chinoises se sont empressées de passer commande des puces, que Nvidia devrait ensuite envoyer au gouvernement américain pour approbation, ont déclaré les sources au fait du dossier. Elles ont ajouté que les géants de l'internet ByteDance et Tencent 0700.HK sont en train de soumettre des demandes. L'une des sources a précisé que le processus repose sur une "liste blanche" établie par Nvidia pour que les entreprises chinoises puissent s'inscrire en vue d'achats potentiels. ByteDance et Tencent n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Nvidia n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant la "liste blanche". Nvidia, qui a critiqué les restrictions à l'exportation imposées par l'administration Trump en avril qui l'ont empêché de vendre sa puce H20 en Chine, a également déclaré qu'elle avait introduit un nouveau modèle adapté pour répondre aux règles réglementaires du marché chinois. Jensen Huang doit tenir un point de presse à Pékin mercredi, à l'occasion d'une exposition sur la chaîne d'approvisionnement. Le directeur général de Nvidia s'est également rendu en Chine en avril et a souligné l'importance du marché chinois. "Le marché chinois est énorme, dynamique et très innovant, et il abrite également de nombreux chercheurs en IA", a déclaré Jensen Huang à la chaîne de télévision publique chinoise CCTV mardi. "Il est donc crucial pour les entreprises américaines de s'implanter sur le marché chinois." Les actions de Nvidia cotées à Francfort ont bondi de 3,2 %. Interrogé lors d'une réunion régulière du ministère des affaires étrangères à Pékin sur les projets de Nvidia de reprendre les ventes de puces d'IA, un porte-parole a déclaré: "La Chine s'oppose à la politisation, à l'instrumentalisation et à la militarisation de la science, de la technologie et des questions économiques et commerciales pour bloquer et réprimer la Chine de manière malveillante."

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT Nvidia a dû faire face à une concurrence accrue de la part du géant chinois de la technologie Huawei et d'autres fabricants de GPU - les puces utilisées pour former l'intelligence artificielle. Mais les entreprises chinoises, y compris les grandes sociétés technologiques, continuent de convoiter les puces Nvidia pour sa plateforme informatique connue sous le nom de CUDA. La visite de Jensen Huang est suivie de près en Chine et aux États-Unis, où deux sénateurs bipartisans ont envoyé la semaine dernière au directeur général une lettre lui demandant de s'abstenir de rencontrer des entreprises travaillant avec des organismes militaires ou de renseignement. Les sénateurs ont également demandé à Jensen Huang de s'abstenir de rencontrer des entités figurant sur la liste des exportations restreintes des États-Unis. La reprise des ventes de puces H20 intervient dans un contexte d'apaisement des tensions entre Washington et Pékin, la Chine ayant assoupli ses contrôles sur les exportations de terres rares et les États-Unis ayant autorisé le redémarrage des services de conception de logiciels de puces en Chine. "Les incertitudes entre les États-Unis et la Chine restent élevées et, malgré la pause dans l'interdiction du H20, les entreprises chinoises continueront à diversifier leurs options pour mieux protéger l'intégrité de leur chaîne d'approvisionnement", a déclaré He Hui, directeur de la recherche sur les semi-conducteurs chez Omdia. La puce H20 a été développée spécifiquement pour le marché chinois après les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis pour des raisons de sécurité nationale à la fin de l'année 2023. La puce IA était le produit le plus puissant de Nvidia disponible légalement en Chine jusqu'à ce qu'il soit effectivement interdit par Washington en avril. L'interdiction du H20 a contraint Nvidia à déprécier 5,5 milliards de dollars de stocks, et Jensen Huang a déclaré au podcast Stratechery cette année que l'entreprise a également dû renoncer à 15 milliards de dollars de ventes. Nvidia a également annoncé le développement d'une nouvelle puce d'intelligence artificielle conçue spécifiquement pour la Chine, appelée GPU RTX Pro. La société l'a décrite comme "entièrement conforme" aux contrôles d'exportation américains et adaptée aux applications d'IA des jumeaux numériques dans des secteurs tels que les usines intelligentes et la logistique. En mai, Reuters a rapporté que Nvidia se préparait à lancer en Chine une nouvelle puce d'IA, basée sur le RTX Pro 6000D, à un prix nettement inférieur à celui du H20. L'unité de traitement graphique ferait partie de la dernière génération de processeurs d'IA à architecture Blackwell de Nvidia et son prix devrait être bien inférieur à celui du H20 en raison de ses spécifications plus faibles et de ses exigences de fabrication plus simples, ont déclaré les sources. La Chine a généré 17 milliards de dollars de revenus pour Nvidia au cours de l'année fiscale se terminant le 26 janvier, soit 13 % du total des ventes, d'après son dernier rapport annuel. Jensen Huang a toujours souligné que la Chine était un marché essentiel pour la croissance de Nvidia.