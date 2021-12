Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Les entreprises chinoise devront demander une autorisation pour la cotation à l'étranger information fournie par AOF • 27/12/2021 à 14:46



(AOF) - Les entreprises chinoises de certains secteurs considérés comme stratégiques souhaitant s'introduire en bourse à l'étranger devront désormais demander l'approbation de Pékin et de la Commission Nationale pour le Développement et la Réforme. Celle-ci interdit également aux capitaux étrangers d'interférer de quelque manière avec la gestion de ces entreprises et a plafonné leur participation à leur capital social.