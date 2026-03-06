Les entreprises américaines se voient refuser des remboursements sur les droits de douane illégaux de Trump, selon le FT

Le gouvernement américain a refusé de rembourser les droits de douane que la Cour suprême a jugés illégaux, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes au fait du dossier.

