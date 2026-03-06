 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines se voient refuser des remboursements sur les droits de douane illégaux de Trump, selon le FT
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain a refusé de rembourser les droits de douane que la Cour suprême a jugés illégaux, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes au fait du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

