Les entreprises aidées par l'Etat ne doivent pas verser de dividendes-Le Maire

PARIS, 16 juillet (Reuters) - Les entreprises aidées financièrement par l'Etat ne doivent pas verser de dividendes à leurs actionnaires, a rappelé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Vous avez une entreprise qui a besoin du soutien financier de l'Etat, elle réclame un prêt garanti par l'Etat ou un prêt direct de l'Etat. Dans ce cas-là, on dit 'très bien, vous avez besoin d'un prêt parce que vous manquez de trésorerie, on vous accorde ce prêt. Mais la contrepartie (...) c'est que si vous n'avez pas d'argent pour votre entreprise et pour votre trésorerie, vous n'en avez pas non plus pour vos actionnaires. Donc vous ne versez pas de dividendes", a-t-il expliqué au micro de France Inter. "Il a des règles qui sont fixées qui font que quand l'Etat apporte une aide directe, l'entreprise ne peut pas verser de dividendes. Ce n'est pas une incitation, c'est une règle", a-t-il ajouté. (Blandine Hénault)

