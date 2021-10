Les entrepreneurs de travaux publics font preuve d'optimisme

(AOF) - En octobre 2021, les entrepreneurs de travaux publics sont bien plus optimistes sur leur activité prévue qu’ils ne l’étaient en juillet dernier, mais aussi plus pessimistes sur leur activité passée, selon une enquête de l'Insee. Les entrepreneurs sont plus nombreux qu’en juillet à indiquer une augmentation de leur activité prévue pour les trois prochains mois : le solde d’opinion correspondant est en hausse pour le quatrième trimestre consécutif. Il se situe désormais bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Dans le détail, les deux soldes relatifs à l'activité prévue pour la clientèle privée et pour la clientèle publique augmentent et se situent bien au-delà de leur moyenne de longue période.

En octobre 2021, les difficultés liées au manque de main-d'oeuvre s'accroissent par rapport à juillet. 37 % des entreprises déclarent désormais être limitées par un manque de main-d'oeuvre ; elles étaient un tiers en juillet. Cette proportion, supérieure à sa moyenne de longue période (17 %), reste cependant inférieure à son niveau d'avant la crise sanitaire (au-dessus de 40 %).

Enfin, les entrepreneurs sont nettement plus nombreux qu'en juillet à prévoir d'augmenter leurs effectifs au cours des trois prochains mois. Le solde correspondant s'accroît pour le quatrième trimestre consécutif et se situe bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Il se rapproche de son niveau d'avant la crise sanitaire.