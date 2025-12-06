Les enquêteurs indiens et américains se rencontreront la semaine prochaine au sujet de l'accident d'Air India, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Inde enverra des enquêteurs aux États-Unis la semaine prochaine pour examiner avec le National Transportation Safety Board les données recueillies sur l'accident mortel du vol d'Air India en juin, a rapporté Bloomberg News samedi.

Les enquêteurs indiens prévoient de partager leurs conclusions, y compris toute information recueillie dans les enregistreurs de voix et de données de vol du cockpit de l'avion, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.