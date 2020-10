Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les emprunts communs à l'échelle européenne doivent rester l'exception-Weidmann (BCE) Reuters • 19/10/2020 à 19:13









FRANCFORT, 19 octobre (Reuters) - L'émission de dette commune par les pays européens pour surmonter le choc provoqué par la crise sanitaire du coronavirus doit rester une exception, a déclaré lundi Jens Weidmann, président de la Bundesbank, qui semble rejeter l'appel de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde en faveur d'un outil budgétaire commun. Les dirigeants de l'Union européenne (UE) se sont mis d'accord en juillet dernier sur un plan de relance massif de l'économie du bloc à l'aide d'un fonds de 750 milliards d'euros, financé par l'émission d'une dette commune, un sujet autrefois tabou et longtemps critiqué par l'Allemagne. "Ce qui est inquiétant, c'est l'emprunt de grande ampleur au niveau de l'UE", a déclaré Jens Weidmann, également membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. "Ce type d'emprunt devrait rester une mesure anticrise ponctuelle car l'augmentation constante de la dette commune ne s'inscrit pas dans le cadre institutionnel de l'UE", a-t-il dit dans un discours. Jens Weidmann s'est exprimé quelques heures après la publication par le journal Le Monde d'une interview de Christine Lagarde dans laquelle la présidente de la BCE exprime l'espoir que ce dispositif reste dans la boîte à outils européenne et qu'une discussion s'engage sur un outil budgétaire commun propre à la zone euro. Jens Weidmann a néanmoins fait valoir que le transfert de la responsabilité financière au niveau de la zone euro nécessiterait que les Etats membres transfèrent également des pouvoirs de politique budgétaires à l'Union. "Une intégration politique beaucoup plus étroite serait nécessaire et, à terme, l'Union européenne devrait évoluer vers un État fédéral démocratique", a-t-il dit. Au lieu de cela, les pays de la zone euro pourraient faire preuve d'une plus grande responsabilité budgétaire et s'assurer des finances solides, a-t-il ajouté. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

