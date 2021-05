Les employés recrutés pendant la pandémie sont plus susceptibles de démissionner

(AOF) - La société d'études Perceptyx Inc, basée en Californie, a réalisé un sondage au mois de mars portant sur plus de 1 000 employés, révélant que ceux qui avaient été recrutés pendant la pandémie étaient plus susceptibles de démissionner. En effet, 27% des répondants dans cette catégorie estiment ne pas avoir le sentiment de faire partie de l'équipe dans laquelle ils travaillent ; alors qu'ils sont 22% pour ceux ceux qui ont été embauchés au cours des deux années précédentes.

De plus, les nouveaux arrivants sont 36% à considérer que leur employeur ne se soucie pas de leur santé et de leur bien-être, contre 29% dans la cohorte pré-Covid.