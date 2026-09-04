Les emplois non agricoles aux États-Unis ont fortement augmenté en août ; le taux de chômage reste stable à 4,1 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le rapport)

* Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 56 000 emplois après la baisse de 23 000 emplois précédemment annoncée pour le mois de juillet

* Les estimations allaient d’une perte de 25 000 emplois à un gain de 121 000

* Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estimaient à environ 50 % la probabilité d'une hausse des taux en septembre avant la publication du rapport

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée en août, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1 %, ce qui témoigne d'un marché du travail toujours stable et maintient la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Les emplois non agricoles ont bondi de 162 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 21 000 en juillet, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son rapport sur l'emploi très suivi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 56 000 emplois, après une baisse de 23 000 précédemment annoncée pour juillet.

Les estimations allaient d’une perte de 25 000 emplois à un gain de 121 000. La dynamique du marché du travail s’était ralentie après avoir connu une forte accélération au printemps, en partie en raison du choc des prix du pétrole et des tensions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis contre l’ Iran.

Avant la publication du rapport sur l’emploi, les marchés financiers avaient revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux après que le gouverneur de la Fed Christopher Waller eut déclaré jeudi, lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, qu’il serait enclin à plaider en faveur du maintien des taux inchangés ce mois-ci si les données à venir confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers estimaient à environ 52 % la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre 63,2 % mercredi.

Les inquiétudes liées à l’inflation et l’absence d’indications prospectives de la part de la Fed ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor américain, ce que les économistes considèrent comme un problème pour la banque centrale.

La hausse des rendements a poussé le taux des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans à 6,71 % cette semaine, son plus haut niveau depuis plus d’un an, selon les données publiées jeudi par l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac, ce qui pourrait fragiliser davantage un marché immobilier déjà en difficulté.