Les Emirats mettent en garde Israël sur son projet d'annexion en Cisjordanie

JERUSALEM, 12 juin (Reuters) - Israël ne peut pas s'attendre à une normalisation des relations avec les pays arabes s'il décide d'annexer des territoires en Cisjordanie occupée, avertit l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington Youssef al Otaiba dans une lettre ouverte, publiée vendredi par le journal israélien Yedioth Ahronoth. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de placer les colonies de Cisjordanie sous souveraineté israélienne et souhaite entamer le 1er juillet les discussions à ce sujet avec les membres du gouvernement. Dans sa lettre, Youssef al Otaiba invite les Israéliens à ne pas concrétiser ce projet qui serait considéré comme une "prise de contrôle illégale" des territoires palestiniens. "L'annexion mettra fin immédiatement à tous les espoirs israéliens d'améliorer des rapports bilatéraux en matière de sécurité et des liens économiques et culturels avec le monde arabe et les Émirats arabes unis", écrit-il. Israël n'entretient pas de rapports diplomatiques avec les pays du Golfe, mais des préoccupations communes concernant l'influence régionale de l'Iran ont conduit à un dégel progressif de leurs relations. Les seuls pays arabes avec lesquels Israël entretient des relations formelles sont l'Egypte et la Jordanie. (Rami Ayyub, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

