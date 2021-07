Les Emirats et le variant Delta pèsent sur le pétrole

(AOF) - Cette semaine, le prix du baril de WTI américain a cédé 0,9% à 74,48 dollars. Le pétrole, qui a débuté le mois de juillet à son plus haut niveau depuis 2014, a été pénalisé par l'incapacité de l'Opep et de ses partenaires à trouver un accord sur un projet de relèvement de la production pétrolière. Les investisseurs redoutent que les Emirats arabes unis, favorables à une hausse plus marquée que prévu de leur propre production, décident de ne plus respecter les quotas mis en place, ce qui augmenterait l'offre mondiale.

L'or noir a également été affecté par la crainte d'un ralentissement de la demande lié à l'impact du variant Delta sur l'économie.